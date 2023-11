La barriera tra Israele e la Striscia di Gaza (Foto: Wikipedia)

10 Nov 2023

Israele - Striscia di Gaza, 750 giornalisti firmano una lettera di protesta sulla copertura della guerra

Nel documento viene condannata l'uccisione di reporter da parte dell’esecito dello Stato ebraico e vengono esortati i media occidentali all'integrità nella copertura della guerra contro Hamas.

Più di 750 giornalisti appartenenti a decine di testate - inclusi il Washington Post, il Boston Globe e il Guardian - hanno firmato una lettera aperta che condanna l'uccisione di reporter da parte di Israele ed esorta i media occidentali all'integrità nella copertura della guerra contro Hamas. «Scriviamo per chiedere la fine delle violenze contro i giornalisti a Gaza e per chiedere ai leader delle redazioni occidentali di essere accurati nella copertura delle ripetute atrocità di Israele contro i palestinesi», si legge nella lettera riportata dai media americani e che accusa Israele di «soppressione su vasta scala della parola». Nella lettera si osserva come le parole «apartheid», «pulizia etnica» e «genocidio» dovrebbero essere usate per descrivere il trattamento dei palestinesi da parte di Israele. (Ansa, 10 novembre 2023)