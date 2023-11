La locandina del convegno

17 Nov 2023

'La fabbrica della realtà', il 23 novembre convegno a Roma sul ruolo dell'IA nel futuro del giornalismo

L’incontro si svolgerà alle 16 presso l’Auditorium del Museo MAXXI. Tra i relatori anche la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

Potenti e accessibili come mai prima d’ora, in pochi mesi le intelligenze artificiali generative hanno conquistato l’attenzione del pubblico globale, entusiasmando e preoccupando allo stesso tempo. Da più parti ci si chiede quale sarà il ruolo dell’IA nel futuro dell’informazione: l’argomento sarà approfondito il 23 novembre alle 16 presso l’Auditorium del Museo MAXXI di Roma nel corso del convegno “La fabbrica della realtà”.



Alessio Jacona, giornalista curatore dell’Osservatorio AI su ansa.it, e Massimo Sebastiani, capo redattore centrale Ansa, coordineranno gli interventi di Giulio Anselmi (presidente Ansa), Alberto Barachini (sottosegretario all’Informazione e all’Editoria), Luigi Contu (direttore Ansa), Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Carlo Bartoli (presidente Cnog), Luciano Fontana (direttore Corriere della Sera), Maurizio Molinari (direttore la Repubblica), Agnese Pini (direttrice Quotidiano Nazionale Network).



Fra i partecipanti anche Francesco Iervolino e Andrea Poggi (Deloitte Italia), Stefano De Alessandri (ad Ansa), Fabrice Fries (ad Agence France Press), Roberto Navigli (Università La Sapienza), Marcel O’Gorman (University of Waterloo), Gabriella Pasi (Università di Milano Bicocca), Maria Rosaria Taddeo (University of Oxford), Federica Russo (coordinatrice progetto Solaris).