CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La prima pagina de La Stampa del 26 gennaio 2026
Cdr 26 Gen 2026

La Stampa, il Cdr: «Chiediamo garanzie per il futuro e rispetto per la storia del giornale»

I rappresentanti sindacali: «La redazione non firma cambiali in bianco a nessun compratore in una situazione di grande opacità della vendita».

«La redazione de La Stampa non firma cambiali in bianco a nessun compratore, chiunque sia, in una situazione di grande opacità della vendita, e non conoscendo i conti reali della Stampa e i reali bilanci determinati dalla presente proprietà. L’Assemblea delle giornaliste e dei giornalisti registra la trattativa esclusiva di Gedi con Sae e chiede che siano date garanzie scritte sul fatto che qualsiasi nuova proprietà non proceda ad alcuna cassa integrazione, rispetti tutti gli accordi aziendali in essere e non chiuda nessuna redazione». Così in una nota pubblicata domenica 25 gennaio 2026 il Comitato di redazione de La Stampa.

Il Cdr prosegue: «L’Assemblea si aspetta che da parte della società acquirente venga presentato un progetto finanziario solido per garantire sia la fase iniziale sia lo sviluppo futuro. Chiediamo il rispetto della storica indipendenza e autorevolezza della testata e progetti credibili di sviluppo su carta, online e eventi con chiara distinzione tra contenuti e pubblicità. Inoltre, occorre avere chiarezza a proposito della compagine societaria con cui Sae intende rilevare la testata, al momento non ancora comunicata».

La redazione «chiede di poter esser messa a conoscenza dei dati di bilancio degli ultimi anni de La Stampa che emergeranno dalla “due diligence”. Per tutte queste attività abbiamo deciso di rivolgerci a uno studio legale specializzato. Per questo – si chiude la nota - l’Assemblea dei redattori resta vigile e attenta e conferma al Cdr lo stato di agitazione e il pacchetto di 5 giorni di sciopero votato nelle scorse settimane». (anc)

@fnsisocial
Cdr
23 Gen 2026
Cdr Approfondimento Rai: «Sconcerto per il nuovo programma con Brachino»
Cdr
22 Gen 2026
La Stampa, il Cdr: «Accordo Gedi - Sae, la partita sul nostro futuro si giochi a carte scoperte»
Cdr
20 Gen 2026
La Stampa, la preoccupazione del Cdr: «Garanzie insufficienti sul mantenimento dei livelli occupazionali»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze26 Gen 2026
Il Tirreno, il Cdr: «Sospeso lo stato di agitazione sugli inserti speciali». Ast: «Scelta condivisibile, ora cambio di passo dell'Azienda»
Vertenze23 Gen 2026
Editoriale Nazionale, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Alla nuova proprietà chiederemo garanzie e trasparenza»
Vertenze21 Gen 2026
Dire, giornalisti di nuovo in sciopero. Il Cdr: «Ancora disatteso l’impegno sugli stipendi». La Fnsi al fianco dei colleghi
Vertenze20 Gen 2026
Cessione Gedi, i Cdr in audizione alla Camera: «Servono garanzie su identità delle testate e occupazione»
Associazioni17 Gen 2026
Trento, provvedimento disciplinare a delegata sindacale Asuit per un’intervista: la solidarietà di Sjg, Cdr e redazione Tgr
Vertenze14 Gen 2026
50 anni di Repubblica, la protesta del Cdr: «Elkann non è la tua festa»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits