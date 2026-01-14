La prima pagina de La Stampa del 26 gennaio 2026

26 Gen 2026

La Stampa, il Cdr: «Chiediamo garanzie per il futuro e rispetto per la storia del giornale»

I rappresentanti sindacali: «La redazione non firma cambiali in bianco a nessun compratore in una situazione di grande opacità della vendita».

«La redazione de La Stampa non firma cambiali in bianco a nessun compratore, chiunque sia, in una situazione di grande opacità della vendita, e non conoscendo i conti reali della Stampa e i reali bilanci determinati dalla presente proprietà. L’Assemblea delle giornaliste e dei giornalisti registra la trattativa esclusiva di Gedi con Sae e chiede che siano date garanzie scritte sul fatto che qualsiasi nuova proprietà non proceda ad alcuna cassa integrazione, rispetti tutti gli accordi aziendali in essere e non chiuda nessuna redazione». Così in una nota pubblicata domenica 25 gennaio 2026 il Comitato di redazione de La Stampa.



Il Cdr prosegue: «L’Assemblea si aspetta che da parte della società acquirente venga presentato un progetto finanziario solido per garantire sia la fase iniziale sia lo sviluppo futuro. Chiediamo il rispetto della storica indipendenza e autorevolezza della testata e progetti credibili di sviluppo su carta, online e eventi con chiara distinzione tra contenuti e pubblicità. Inoltre, occorre avere chiarezza a proposito della compagine societaria con cui Sae intende rilevare la testata, al momento non ancora comunicata».



La redazione «chiede di poter esser messa a conoscenza dei dati di bilancio degli ultimi anni de La Stampa che emergeranno dalla “due diligence”. Per tutte queste attività abbiamo deciso di rivolgerci a uno studio legale specializzato. Per questo – si chiude la nota - l’Assemblea dei redattori resta vigile e attenta e conferma al Cdr lo stato di agitazione e il pacchetto di 5 giorni di sciopero votato nelle scorse settimane». (anc)