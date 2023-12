Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

28 Dic 2023

'Legge bavaglio', il procuratore Cantone: «Né utile, né opportuna»

Per il magistrato, intervistato dal Fatto Quotidiano, la norma rappresenta «un passo indietro rispetto a meccanismi di trasparenza innestati con il rilascio di atti ai giornalisti da parte degli uffici giudiziari».

La cosiddetta legge bavaglio «non è né utile né opportuna. Nessuna emergenza la giustifica in questo momento storico». Lo spiega il procuratore di Perugia e magistrato Raffaele Cantone in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.



«Il ministro Nordio ha ripetuto spesso che si pubblicano troppe intercettazioni. Il Garante della Privacy in più occasioni ha ricordato che siamo tornati a livelli di ordinarietà, che non ci sono più eccessi - prosegue -. Questa legge è un passo indietro rispetto a meccanismi di trasparenza innestati con il rilascio di atti ai giornalisti da parte degli uffici giudiziari. Se qualcuno inizierà a negarle, dovranno procurarsele al mercato parallelo di chi ne ha disponibilità. Ovvero avvocati, magistrati, polizia giudiziaria. E per i magistrati e la pg potrebbe configurarsi un illecito disciplinare. Ritornare al mercato parallelo rappresenterebbe un arretramento culturale».



Cantone ha poi sottolineato che «stiamo parlando di una legge che non c'è ancora. Se è quella di prevedere il divieto di pubblicazione integrale, ma delle ordinanze si può scrivere, come già prima della riforma Orlando, non ho dubbi che sarà possibile continuare a rilasciarle, sia pure con le dovute cautele, come quelle a tutela delle parti offese - conclude -. Ad esempio non rilascerei mai una ordinanza su un caso di violenza sessuale». (Ansa - Roma, 28 dicembre 2023)