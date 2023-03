Vincenzo Corrado, il direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della CEI

08 Mar 2023

Libertà dei media, la Cei in campo per la tutela del giornalismo: «Dati allarmanti»

Commentando il rapporto "La guerra in Europa e la lotta per il diritto di informare", il direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza dei vescovi, Vincenzo Corrado, ammonisce: «Democrazia fa sempre rima con libertà di stampa».

La Cei scende in campo a tutela della libertà di stampa. «Non sempre – scrive Vincenzo Corrado, il direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della CEI – disponibilità fa rima con libertà. Almeno nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Se è vero che sono aumentate le fonti con l'ausilio della tecnologia, è altrettanto vero che la libertà dei media continua a essere sempre minacciata. E questo avviene anche in Europa».



Riferendosi al rapporto "La guerra in Europa e la lotta per il diritto di informare", delle organizzazioni partner della Piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, il portavoce della Cei ricorda che «nel corso del 2022, sono stati pubblicati 289 avvisi per segnalare gravi minacce o attacchi alla libertà dei media in 37 Stati, dove giornalisti sono stati uccisi, arrestati, aggrediti, perseguitati legalmente e oggetto di campagne di diffamazione».



Il dato numerico «è allarmante, soprattutto se legato alla guerra in corso e alle varie conflittualità. In primo piano resta la tenuta democratica del Vecchio Continente. Perché democrazia fa sempre rima con libertà di stampa», ricorda l'esponente della CEI. (Adnkronos)