La sala Walter Tobagi della Fnsi

03 Ott 2023

'L'informazione sulla prevenzione per il contrasto al tumore del seno', rinviato il corso di formazione

L'appuntamento formativo, organizzato in collaborazione con Komen Italia, previsto per mercoledì 4 ottobre 2023 in sala Walter Tobagi è spostato a data da destinarsi.

A causa di improvvisi impedimenti il corso di formazione dal titolo 'L'informazione sulla prevenzione, il nostro capolavoro per il contrasto al tumore del seno', realizzato in collaborazione con ForMedia e Komen Italia, previsto per mercoledì 4 ottobre 2023, dalle 10 alle 13, in sala Walter Tobagi della Fnsi è rinviato a data da destinarsi.



Colleghe e colleghi che si erano iscritti al corso di formazione tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it riceveranno in posta elettronica comunicazione del rinvio direttamente dalla piattaforma stessa.



Sarà cura degli organizzatori, individuata un'altra data utile allo svolgimento del corso, dare adeguata pubblicità all'evento così da poter consentire al maggior numero possibile di giornaliste e giornaliste di partecipare all'incontro.