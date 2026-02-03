CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sede di Casagit a Roma (Foto: casagitsalute.it)
Casagit 06 Mag 2026

Long term care, Bocconi lancia l’allarme. L’impegno di Casagit Salute: «Servono soluzioni nuove»

Il presidente Gianfranco Giuliani: «Oltre quattro milioni di over 65 non autosufficienti in Italia. Sono necessarie più integrazione, prossimità e continuità assistenziale per la tenuta del sistema di welfare».

«Secondo le ultime proiezioni dell’Ocse, la spesa per l’assistenza a lungo termine (Long term care, Ltc) - l’insieme di servizi sanitari e sociali rivolti agli anziani non autosufficienti - è destinata quasi a raddoppiare entro il 2050. Un’autentica bomba assistenziale, che rischia di mettere a rischio la sostenibilità dei sistemi di welfare nei prossimi anni». Lo rende noto Casagit Salute in un comunicato stampa diffuso mercoledì 6 maggio 2026.

Il presidente Gianfranco Giuliani ha commentato: «I dati dell’8° rapporto dell’Osservatorio Long term care Cergas Bocconi presentati oggi lo confermano: il welfare pubblico non riesce più, da solo, a rispondere ai bisogni crescenti delle persone non autosufficienti. Con oltre quattro milioni di over 65 non autosufficienti in Italia e una spesa pubblica per Ltc scesa all'1,18% del pil, il divario tra domanda e offerta si allarga ogni anno».

Giuliani ha poi sottolineato che «l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della fragilità stanno facendo crescere in modo strutturale la domanda di assistenza, mentre l’offerta fatica ad adeguarsi, con un carico sempre più rilevante che grava sulle famiglie. Allo stesso tempo, emerge con forza la necessità di modelli più integrati, capaci di connettere dimensione sanitaria e sociale, e di sviluppare nuovi ecosistemi di servizi centrati sulla persona. In questo scenario, Casagit Salute è da tempo impegnata a rafforzare un approccio che va oltre la semplice erogazione di prestazioni, orientandosi verso una presa in carico completa, in particolare nei percorsi di cronicità e non autosufficienza. Del resto il futuro della Long term care non si costruisce con un semplice rafforzamento dell'esistente, ma con una riprogettazione profonda, in cui anche la mutualità ha un ruolo complementare e insostituibile. Il contributo che Casagit Salute può offrire – ha concluso - è quello di costruire risposte sostenibili e solidali, capaci di affiancare il sistema pubblico: è su questo terreno che intendiamo continuare a investire, per una sanità integrativa che sia pilastro di stabilità e innovazione per l’intero sistema Paese». (anc)

@fnsisocial
Casagit
21 Apr 2026
Giornata della salute della donna, Casagit: «Giornaliste sempre più consapevoli»
Casagit
07 Apr 2026
Dichiarazione dei redditi, disponibili i documenti di Casagit Salute per il 730/2026
Casagit
23 Feb 2026
Vivere più a lungo, in buona salute: tavola rotonda in Casagit
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni02 Mag 2026
'Settimana della libertà di stampa': la seconda edizione dal 4 all'8 maggio a Palermo
Lutto11 Apr 2026
Addio a Giovanni Negri, una vita per il sindacato in difesa della categoria. Il cordoglio della Fnsi
Associazioni07 Mar 2026
Equo compenso, Costante a Messina: «Pronti ad attuare tutte le azioni per impedire tabelle al ribasso»
Iniziative19 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', un sistema da rivedere
Appuntamenti13 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', il 19 febbraio dibattito alla Sapienza
Appuntamenti03 Feb 2026
'Senza. Del dolore e dell'amore', il 19 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Gaetano Perricone
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits