Gianfranco Giuliani e Maria Antonietta Gulino (Foto: Casagit Salute)

22 Mag 2026

Terapie e visite in presenza e online: rinnovata la convenzione tra Casagit Salute e Ordine degli psicologi

Oltre tremila i professionisti aderenti in tutta Italia. Prevista una riduzione tariffaria del 20 per cento per i soci e i loro familiari e varato un nuovo progetto di studio sullo stress dei giornalisti.

Casagit Salute e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi hanno rinnovato l’accordo di collaborazione, avviata nel 2022, per promuovere salute psicologica, prevenzione e tutela della persona. Ne dà notizia la Cassa sanitaria dei giornalisti italiani venerdì 22 maggio 2026.



La convenzione offre un’opportunità in più per i soci di Casagit Salute, per i loro familiari e per i conviventi: accedere a prestazioni psicologiche con una riduzione del 20 per cento del costo di ciascuna seduta.



Sono oltre 3.100 gli psicologi che hanno già aderito al protocollo d’intesa. L'elenco dei professionisti può essere consultato, anche tramite ricerca guidata, nel form dedicato disponibile a questo link: https://areariservata.psy.it/albonazionale/convenzione-casagit.



«Il benessere psicologico è una componente fondamentale della salute e della qualità della vita. Con questo Protocollo rendiamo più semplice l’accesso a un supporto qualificato per i nostri soci e per le loro famiglie, confermando l’impegno di Casagit Salute per una tutela completa, vicina ai bisogni reali delle persone e capace di accompagnarle e sostenerle anche nelle fragilità meno visibili», sottolinea Gianfranco Giuliani, presidente di Casagit Salute.



Sulla stessa linea Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, che evidenzia il valore di una collaborazione ormai rodata e rimarca: «Con il rinnovo del protocollo con Casagit Salute consolidiamo una collaborazione che dal 2022 ha funzionato efficacemente: agevolazioni del 20% per i soci sulle prestazioni psicologiche, in presenza e online, e un canale concreto tra chi cerca supporto e professionisti qualificati».



E Francesca Schir, consigliera segretaria del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, rileva: «Adesso facciamo un passo in più sulla progettazione comune. La prima linea che porteremo al tavolo è il benessere psicologico dei giornalisti, una professione esposta a stress elevato e pressione continua, con l’idea di avviare una ricerca sul burnout che ci permetta di raccogliere dati e orientare azioni di prevenzione e di accesso precoce al supporto».



L’intesa apre infatti anche una nuova fase di un lavoro di ricerca condiviso, i cui primi risultati sono già stati presentati alla comunità scientifica a livello europeo. «La conferma del protocollo tra Casagit Salute e il Cnop ci consentirà di approfondire lo studio sulla condizione di lavoro dei giornalisti, a partire da Breaking News. L’obiettivo comune - spiega Andrea Artizzu, consigliere di amministrazione di Casagit Salute - è l’individuazione dei fattori di rischio della professione giornalistica che possono favorire situazioni di stress e mettere a repentaglio il benessere lavorativo di un mestiere che sta cambiando, e non sempre in meglio. Tensione, senso di logoramento, ritmi frenetici, squilibrio tra lavoro e vita privata. Ma anche disagio e malessere legati agli orari prolungati e alla sedentarietà tipica delle attività alla scrivania e al pc sono stati al centro dell’indagine che, con la prosecuzione dell’accordo, saranno approfonditi e per i quali cercheremo soluzioni concrete per i colleghi». (mf)