Media for Democracy Monitor, il 9 aprile la presentazione della ricerca 'Italia in prospettiva comparata'

Appuntamento online dalle 12 alle 14. Ai lavori, introdotti da Claudia Padovani dell'Università di Padova, partecipano, fra gli altri, Christian Ruggiero e Michele Valente (La Sapienza), Marinella Belluati e Cecilia Biancalana (Università di Torino), Alice Fubini (Università di Bologna), Francesco Marrazzo (Federico II), Rossella Rega (Università di Siena).

La home page di euromediagroup.org/mdm

Venerdì 9 aprile 2021, dalle 12 alle 14, si svolgerà la conferenza internazionale che presenterà la ricerca sulla democrazia dei media 'Italia in prospettiva comparata' di The Media for Democracy Monitor. I lavori, ricorda la Fondazione per gli studi sul giornalismo 'Paolo Murialdi', saranno introdotti da Claudia Padovani dell'Università di Padova.



Seguiranno gli interventi di: Josef Trappel (Università di Salisburgo), Christian Ruggiero (Università di Roma La Sapienza), Marinella Belluati (Università di Torino), Alice Fubini (Università di Bologna), Francesco Marrazzo (Università di Napoli Federico II), Rossella Rega (Università di Siena), Michele Valente (Università di Roma La Sapienza), Tales Tomaz (Università di Salisburgo), Cecilia Biancalana (Università di Torino).



PER APPROFONDIRE

Sarà possibile partecipare alla presentazione iscrivendosi tramite il form disponibile a questo link.