La prima pagina di Repubblica di martedì 23 gennaio 2024

23 Gen 2024

Meloni contro Repubblica, Fnsi: «Attaccare un mezzo di informazione è antidemocratico»

La segretaria generale Alessandra Costante: «La Federazione è da sempre al fianco di tutti i colleghi che pongono domande, qualsiasi domanda, a chiunque, anche alla premier».

«Servono più domande e non meno domande. Attaccare un mezzo di informazione per il lavoro che svolge è antidemocratico e anticostituzionale. Il pluralismo dell'informazione e la coralità delle voci hanno reso l'Italia un Paese libero e, fino a questo momento, democratico». Lo afferma, in una nota diffusa martedì 23 gennaio 2024, Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.



«Delegittimare una testata giornalistica, che sia Repubblica o un'altra, collegando il lavoro dei giornalisti all'orientamento economico-politico del loro editore è fuorviante. Le domande – prosegue Costante – vanno fatte ai politici e i politici hanno l'obbligo di rispondere. Sono i principi fondamentali ai quali si ispira ogni buon giornalista, dal direttore al redattore. L'irrisione e la delegittimazione qualificano chi le fa. La Federazione nazionale della Stampa italiana, che sta portando avanti non una campagna politica - come da qualche parte qualcuno adombra nel tentativo di minimizzare la protesta - contro le norme bavaglio e per la dignità della professione, è da sempre al fianco di tutti i colleghi che pongono domande, qualsiasi domanda, a chiunque, anche alla premier».