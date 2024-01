Un momento della conferenza stampa della premier Meloni (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Gen 2024

Meloni, Fnsi: «La norma Costa è una involuzione rispetto alla riforma del 2017»

Durante la conferenza stampa, la premier ha affermato che il testo presentato dal deputato di Azione farebbe tornare la disciplina dell'articolo 114 del Codice di procedura penale a prima della riforma Orlando. Per il sindacato, si tratta di «un passo indietro non solo per il diritto di cronaca, ma anche nella tutela dell'indagato».

Durante la conferenza stampa di giovedì 4 gennaio 2024, la presidente Giorgia Meloni ha affermato che la norma Costa farebbe tornare la disciplina dell'articolo 114 del Codice di procedura penale a prima della riforma Orlando. Così dicendo, però, al di là dei giochi di parole, la premier non ha potuto non riconoscere che il disegno di legge presentato dal deputato di Azione e votato dalla Camera rappresenta una involuzione rispetto alla riforma del 2017 che ha espressamente consentito la pubblicazione delle ordinanze cautelari, che sono atti necessariamente conosciuti dalle parti.



Per la Fnsi, «la norma bavaglio, su cui sarà chiamato a pronunciarsi il Senato, rappresenta un passo indietro non solo per il diritto di cronaca, ma anche nella tutela dell'indagato. Si obbligano infatti i giornalisti a riportare solo sintesi e notizie de relato, senza potersi affidare alla precisione degli atti giudiziari. La strumentale distorsione del garantismo penale non può certo costituire l'alibi per una inaccettabile involuzione democratica».