La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola (Foto: europarl.europa.eu)

23 Nov 2023

Metsola sente un corrispondente di Rsf a Gaza: «Troppi giornalisti uccisi»

La presidente del Parlamento europeo dopo la videochiamata: «È necessario fare di più per garantire la protezione e la capacità di lavorare dei reporter»

«Le sfide e i rischi che la stampa si trova ad affrontare in circostanze drammatiche», sono stati al centro di una lunga videochiamata tra la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ed un corrispondente di Reporters Sans Frontières sul campo a Gaza. Lo ha reso noto Metsola stessa via X.



«Troppi giornalisti sono stati uccisi. È necessario fare di più per garantire la loro protezione e la capacità di lavorare», ha sottolineato. (Ansa, 23 novembre 2023)