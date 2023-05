Un momento del servizio di Daniela Lombardi (Foto: streaming da rainews.it)

04 Mag 2023

Molise, il Cdr della Tgr Rai: «Nessun giornalista potrà mai accettare l'invito alla censura»

I giornalisti del servizio pubblico replicano al collega Roberto Colella, che aveva criticato un servizio di Daniela Lombardi con un post su Facebook dal titolo 'La Rai Molise e i suoi servizi da censurare'. «Parole gravi e inaccettabili», lamentano.

«Il lavoro del giornalista si nutre delle critiche, da qualunque parte provengano. Se ci sono inesattezze rispetto ai fatti si procede con la rettifica. Ma nessun giornalista potrà mai accettare l'invito alla censura, come si legge nel titolo del post di Roberto Colella, sul suo profilo Facebook di lunedì 1° maggio: "La Rai Molise e i suoi servizi da censurare"». Lo afferma, in una nota, il Comitato di redazione della Tgr Rai di Campobasso.



«Parole gravi e inaccettabili, l'articolo 21 della Costituzione tutela la stampa da ogni censura, che il Cdr della Tgr Molise rigetta, esprimendo la propria piena solidarietà alla collega Daniela Lombardi, verso cui queste parole sono state rivolte», proseguono i rappresentanti sindacali.



«Il Cdr – incalzano – le considera ancor più gravi perché espresse da un collega giornalista che sa, tanto più in quanto consigliere nazionale Fnsi, che tra i diritti e i doveri dei giornalisti l'art. 2 L.69/1963 indica espressamente lo spirito di collaborazione tra colleghi. Collaborazione non significa complicità ma neanche attaccare una giornalista che ha riportato, attraverso una intervista, la libera percezione di un cittadino sulla qualità della vita nel comune in cui vive. Libere opinioni tutelate anch'esse dall'articolo 21».