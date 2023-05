Primo Maggio, Cpo Usigrai: «Le declinazioni al femminile non sono 'armi di distrazione di massa'»

03 Mag 2023

È polemica dopo le parole di Ambra Angiolini dal palco del concertone. Per la conduttrice usare termini come avvocata, ingegnera e architetta, distoglierebbe l'attenzione dalle difficoltà delle lavoratrici o dal gender pay gap.

«Le parole pronunciate da Ambra Angiolini dal palco del concertone del Primo Maggio rispecchiano proprio quella cultura che è alla base della disparità di genere in ogni settore. È inconcepibile pensare ancora che le declinazioni al femminile di professioni come avvocata, ingegnera e architetta siano "armi di distrazione di massa" per distogliere l'attenzione dalle differenze di salario tra lavoratori e lavoratrici e dalla difficoltà delle donne a lavorare dopo la nascita di un figlio». Così, in una nota, la Cpo Usigrai.



«Apprezziamo che da un palco così importante si sia parlato di gap salariale e di altre discriminazioni per le donne nel lavoro; ciò che non si capisce – incalza la Commissione – è perché le richieste per colmare queste differenze non possano coesistere con il chiamare ruoli e professioni al femminile quando riferiti a donne. Dopo la trasmissione con Loretta Goggi su Rai Uno di alcune settimane fa, durante la quale era stato ridicolizzato il linguaggio sessuato e politicamente corretto, ecco ora ripetersi su Rai Tre, in un contesto diverso, lo stesso copione».