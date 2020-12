Associazioni | 11 Dic 2020 CONDIVIDI:

Napoli, consigliere comunale contro giornalista. Ferma condanna di Fnsi e Sugc: «Vergognoso»

«In alcuni messaggi vocali e intervenendo in aula durante la concitata seduta sul bilancio, Marco Nonno ha pesantemente insultato Luigi Roano minacciando anche di adire le vie legali» e di fatto mirando «a condizionare il giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca», denuncia il sindacato.

Il consigliere Marco Nonno (Foto: sindacatogiornalisti.it)

La Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti Campania esprimono «sconcerto per le parole minacciose e gravemente diffamatorie pronunciate dal consigliere comunale e regionale Marco Nonno nei confronti del collega Luigi Roano. In alcuni messaggi vocali e intervenendo in aula durante la concitata seduta di Consiglio comunale di Napoli sul bilancio, Nonno – spiega una nota del sindacato – ha pesantemente insultato il collega Roano minacciando anche di adire le vie legali, peraltro mentre il collega era impegnato a raccontare sul Mattino, anche online, passo dopo passo la seduta».



«L'azione di Nonno era dunque di fatto mirata a condizionare il giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca», aggiungono Fnsi e Sugc, che «condannano fermamente il comportamento e le parole vergognose del consigliere Nonno» e si schierano «con forza accanto al collega Roano, pronti ad affiancarlo in ogni sede, con la certezza che non si farà intimorire».



Il Cdr del Mattino: «Sostegno a Roano in ogni sede»

Il Comitato di redazione del Mattino, in una nota esprime «sostegno e vicinanza al collega Luigi Roano per gli insulti e le intimidazioni del consigliere comunale e regionale Marco Nonno. Una violenza verbale preoccupante, sfociata nella minaccia di una querela, che mostra l'intento del consigliere di condizionare pesantemente il diritto di cronaca». Il Cdr, prosegue la nota, «condanna fermamente gli attacchi di Nonno ed è pronto ad affiancare il collega Roano in ogni sede».