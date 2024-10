La sede dell’Associazione Leali delle Notizie a Ronchi dei Legionari (Foto: lealidellenotizie.it)

01 Ott 2024

'Oltre il Festival', dal 9 al 13 ottobre la terza edizione della rassegna di Leali delle Notizie

La manifestazione, nata come spin-off del Festival del Giornalismo, gode del patrocinio, fra gli altri, della Federazione nazionale della Stampa italiana e propone nove appuntamenti tra Ronchi dei Legionari e San Canzian d'Isonzo.

Da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024 è in programma la terza edizione di ‘Oltre il Festival’, la rassegna di Leali delle Notizie nata come spin-off del Festival del Giornalismo. La rassegna, che gode del patrocinio - fra gli altri - della Federazione nazionale della Stampa italiana, proporrà nove appuntamenti tra Ronchi dei Legionari (nell’auditorium comunale ‘Casa della Cultura’) e San Canzian d’Isonzo (nella Casa delle associazioni a Pieris). L’associazione ronchese continua a investire sulla cultura per riflettere sui temi più scottanti dell’attualità e portare avanti la propria battaglia sulla libertà di stampa e di espressione nel mondo.



Come da tradizione, il calendario affronterà diversi temi, tra mostre, presentazioni di libri e incontri. Si parlerà di cambiamenti climatici e migrazioni, identità digitale e diritto all’oblio, dell’omicidio del giornalista Giovanni Spampinato e della connivenza tra neofascisti e mafia in Sicilia, ma anche di amianto, con la testimonianza del regista Ivan Gergolet, e del ‘caso Assange’ con Sabrina Pignedoli, giornalista d’inchiesta ed europarlamentare nella passata legislatura.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo della terza edizione di ‘Oltre il Festival’ è disponibile sul sito web di Leali delle Notizie.