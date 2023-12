Ordini regionali dei giornalisti: "La legge bavaglio è una minaccia"

27 Dic 2023

Ordini regionali dei giornalisti: «La legge bavaglio è una minaccia»

I presidenti chiedono di «non approvare il provvedimento che lede il diritto all'informazione», condividendo «le preoccupazioni espresse dal Cnog e dalla Fnsi».

«I presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti condividono le preoccupazioni espresse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi per le minacce che al diritto di cronaca derivano dall'approvazione dell'emendamento Costa alla legge di delegazione europea, emendamento che introduce il divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare». Lo riporta una nota dei presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti i quali «condividono, altresì, le iniziative di protesta che sono state indette in queste ore anche in concomitanza con la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni». Infine, i presidenti «si uniscono alla richiesta di non approvare il provvedimento ritenendolo una "legge bavaglio" che lede il diritto dei cittadini ad essere informati, in particolare nel campo dell'attività giudiziaria», conclude la nota. (Ansa, 26 dicembre 2023)