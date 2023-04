La sede del Cnog a Roma

03 Apr 2023

Osservatorio sul giornalismo digitale, il 4 aprile la presentazione del Report 2023

Appuntamento alle 10 nella sede dell'Ordine dei giornalisti, a Roma, con fra gli altri, il presidente Cnog Carlo Bartoli, la commissaria Agcom Elisa Giomi, il componente del Collegio del Garante Privacy Guido Scorza.

Sarà presentato martedì 4 aprile 2023, alle 10, nella sede del Cnog in via Sommacampagna, a Roma, il Report 2023 dell'Osservatorio sul giornalismo digitale dell'Ordine dei giornalisti, con il patrocinio di Agcom e Fondazione Murialdi.



Il Report intende rappresentare l'ambito attuale del mondo del giornalismo e dell'informazione con l'obiettivo di indicare percorsi e tendenze che a livello globale si riverberano nell'ecosistema informativo nazionale e locale. Grandi opportunità quindi a fronte di nuovi strumenti e nuove tecnologie che richiedono la comprensione dello scenario, in continua evoluzione, in cui si colloca l'attività del giornalista. Con l'obiettivo di predisporsi ad una professione che sarà necessariamente di costante aggiornamento ed acquisizione di nuove competenze e professionalità.



Parteciperanno Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Elisa Giomi, Commissaria Agcom; Alessia Pizzi, giornalista e digital marketing manager digitale; Guido Scorza, componente del Collegio del Garante Privacy; Antonio Rossano, giornalista e presidente dell'Associazione Media Studies; Lelio Simi, giornalista e Davide Bennato, professore Università di Catania e consulente scientifico dell'Osservatorio. (Da odg.it)