La targa in ricordo di Fausto Galati

04 Ott 2024

Palermo, una targa in Assostampa per ricordare Fausto Galati

All'incontro, insieme con i familiari del collega scomparso a marzo 2024, anche la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante, il presidente Inpgi Roberto Ginex, i vertici di sindacato e Ordine regionale dei giornalisti.

«Senza giornalismo non c'è democrazia». Sono le parole con cui lo scorso dicembre Fausto Galati aveva concluso il suo intervento in video all'assemblea del gruppo pensionati di Assostampa Sicilia di cui era presidente onorario. Quelle stesse parole sono state incise sulla targa che lo ricorda scoperta venerdì 4 ottobre 2024, nella sala 'Orlando Scarlata' della sede del sindacato regionale a Palermo, dal figlio Giuseppe.



All'incontro, promosso dal Gruppo giornalisti pensionati siciliani, anche la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante. «Fausto - ha detto Costante - ha descritto la situazione attuale del giornalismo italiano usando le stesse parole che proprio ieri sono state ribadire dal presidente Mattarella per sottolineare il valore insostituibile dell'informazione come pilastro della democrazia».



Con la segretaria generale e con i familiari di Galati, scomparso nel marzo di quest'anno, erano presenti la presidente Claudia Mirto e i componenti del gruppo siciliano pensionati; Tommaso Daquanno, direttore Fnsi; Roberto Ginex, presidente Inpgi; Giuseppe Rizzuto e Roberto Leone segretario e vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia; Tiziana Tavella presidente del Consiglio regionale di Assostampa, Roberto Gueli presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia; Vittorio Corradino, presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Odg Sicilia.