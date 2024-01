La locandina del convegno

03 Gen 2024

‘Par condicio, comunicazione istituzionale, parità di genere’: il 9 gennaio seminario a Cagliari

I giornalisti che parteciperanno al convegno, organizzato dal Corecom Sardegna in collaborazione con l’Associazione della Stampa Sarda, otterranno sei crediti deontologici.

“Par condicio, comunicazione istituzionale, parità di genere”: è il titolo del seminario formativo organizzato dal Corecom Sardegna in collaborazione con l’Associazione della Stampa Sarda che si svolgerà, alla vigilia dell’entrata in vigore delle norme che regolano il periodo elettorale, il 9 gennaio 2023 a partire dalle 16 nella Sala Convegni della Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2, Cagliari).



All’iniziativa intervengono Carla Bassu e Stefania Cecchini, rispettivamente docenti di Diritto pubblico comparato all’Università di Sassari e di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari, Antonietta Polcaro, funzionaria della Direzione servizi media – Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), e Sergio Nuvoli, presidente del Corecom Sardegna.



«Nell’imminenza delle elezioni regionali – ha spiegato Nuvoli – abbiamo voluto organizzare un momento formativo rivolto principalmente a giornalisti e giornaliste, cittadini e cittadine impegnati o che intendano impegnarsi in politica, funzionari di enti pubblici ed esponenti dei partiti, che a partire dal 10 gennaio dovranno rispettare la par condicio. L’incontro nasce dall’urgenza di ricordare parti della legge poco conosciute e finora poco applicate: mi riferisco alla comunicazione istituzionale degli enti pubblici e al rispetto della parità di genere nella rappresentazione mediatica».



Ai giornalisti e alle giornaliste presenti saranno riconosciuti sei crediti formativi deontologici: è già possibile l’iscrizione sull’apposita piattaforma.