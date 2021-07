Il 12 luglio assemblea di Articolo21 alla Casa internazionale delle donne di Roma

06 Lug 2021

'Per un'informazione senza bavagli', il 12 luglio assemblea di Articolo21

Appuntamento dalle 18 alla Casa internazionale delle donne di Roma (via della Lungara, 19). «Sarà una festa del tesseramento e un'occasione per discutere dei nostri temi a cominciare dalle tante minacce alla libertà di stampa, in Italia e all'estero», anticipano gli organizzatori.

Lunedì 12 luglio 2021, alle 18, alla Casa internazionale delle donne di Roma, si terrà la FestAssemblea dell'associazione Articolo21 dedicata, come di consueto, ai temi della libertà di informazione, sempre più «sotto attacco nel nostro Paese e nel mondo», rilevano gli organizzatori, che chiamano alla mobilitazione «per denunciare quanto sta accadendo a giornalisti, attivisti e cittadini».



L'incontro si terrà in presenza.



Appuntamento a partire dalle 18, in via della Lungara, 19 a Roma. La capienza sarà limitata per le misure anti-Covid. Per aderire: redazione@articolo21.info