Portogallo, giornalisti in sciopero il 14 marzo (Foto: @SindicatoJorn)

13 Mar 2024

Portogallo, il sindacato dei giornalisti proclama sciopero nazionale il 14 marzo

La protesta, la prima in oltre 40 anni, per chiedere migliori condizioni di lavoro. Efj e Ifj al fianco dei colleghi: «L'auspicio è che la mobilitazione sensibilizzi l'opinione pubblica circa la necessità di considerare il giornalismo come bene pubblico».

Per la prima volta in oltre 40 anni, il Sindacato portoghese dei giornalisti (SinJor) ha indetto per il 14 marzo 2024 uno sciopero di 24 ore, a cui si uniranno altri sindacati e associazioni di giornalisti, per chiedere migliori condizioni di lavoro. Lo sciopero è stato deciso all'unanimità durante il congresso del 18 gennaio. SinJor chiede – fra l'altro – aumenti salariali, contratti di lavoro stabili, retribuzioni dignitose per gli straordinari, il lavoro notturno e nei fine settimana. Il sindacato chiede inoltre allo Stato di sostenere il giornalismo come bene pubblico, come sancito dalla Costituzione.



«Non è accettabile licenziare chi ha decenni di esperienza perché ha una paga poco più alta della media. Non è accettabile che i fotoreporter si paghino la propria attrezzatura. Non è accettabile condannare i colleghi a un'eternità di falso lavoro autonomo, né che i tirocinanti ricevano 150 euro al mese. E non è accettabile che i freelance ricevano 20 euro ad articolo», dichiara il Sindacato portoghese dei giornalisti.



Al fianco dei colleghi si schierano la Federazione internazionale e la Federazione europea dei giornalisti. «Sosteniamo le richieste del sindacato di porre fine al lavoro precario nel giornalismo in Portogallo. Bisogna far capire che cattive condizioni di lavoro e basse retribuzioni impattano sulla qualità dell'informazione. L'auspicio – si legge sul sito web della Efj – è che lo sciopero generale sensibilizzi l'opinione pubblica sulla necessità di considerare il giornalismo come bene pubblico».