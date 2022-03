La locandina della conferenza stampa (Foto: @premiomorrione)

14 Mar 2022

Premio Roberto Morrione, il 15 marzo presentazione della undicesima edizione

Con le finaliste e i finalisti e i tutor giornalistici partecipano, fra gli altri, Paolo Petrecca, direttore Rai News 24; Andrea Vianello, direttore Rai Radio1 e Giornale Radio; Lidia Galeazzo dell'Esecutivo Usigrai. Previsto un intervento del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti. Appuntamento alle 11 in diretta streaming.

Martedì 15 marzo 2022, alle 11, presentazione della undicesima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, e riservato agli under 30, il premio si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti per realizzare un'inchiesta rilevante per la vita politica, sociale, economica e culturale italiana o europea.



Alla conferenza stampa, trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del premio, partecipano: Mara Filippi Morrione, portavoce Premio Roberto Morrione; Paolo Petrecca, direttore Rai News 24; Andrea Vianello, direttore Rai Radio1 e Giornale Radio; Lidia Galeazzo, componente dell'Esecutivo Usigrai; le finaliste e i finalisti della XI edizione con i tutor giornalistici Sacha Biazzo, Maria Cuffaro, Arcangelo Ferri, Francesco Piccinini, Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini.



È previsto un intervento da remoto del presidente della Fnsi e della giuria del premio, Giuseppe Giulietti.



Moderano: Stefano Marroni, vicedirettore Comunicazione Rai/Press & Media Office e Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.