Walter Verini (Foto: Facebook @WalterVeriniSenatorePD)

07 Nov 2022

Presunzione di innocenza, il senatore Walter Verini aderisce alla mobilitazione dell'8 novembre

«Accogliere le giuste richieste del mondo dell'informazione non significa soltanto garantire la libertà di chi ci lavora, ma anche il diritto dei cittadini ad essere informati», rileva l'esponente Pd. Con i cronisti romani, alle 10.30 di fronte all'ingresso del tribunale a piazzale Clodio, anche Fnsi e Ordine dei giornalisti.

«Aderisco alla iniziativa di tante associazioni (a partire da Fnsi e Ordine dei giornalisti) che si battono per il diritto costituzionale all'informazione e, in particolare, perché si ristabiliscano finalmente rapporti di elementare e reciproca correttezza informativa con gli uffici giudiziari e la Procura di Roma». Così, in una nota, il senatore del Pd, Walter Verini.



«A questo obiettivo – prosegue – è finalizzata la manifestazione di domattina (martedì 8 novembre 2022, ndr) a Piazzale Clodio. Accogliere le giuste richieste del mondo dell'informazione non significa soltanto garantire la libertà di chi ci lavora, ma anche il diritto dei cittadini ad essere informati. Quando in Parlamento abbiamo recepito la Direttiva europea sulla presunzione di innocenza, lo abbiamo fatto per cercare di porre fine a quei casi definiti "gogne mediatiche", ma certamente non per mettere il bavaglio alla stampa, all'informazione. Auspichiamo che la protesta venga ascoltata nell'interesse, innanzitutto, della democrazia quotidiana del Paese».