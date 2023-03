L'ingresso del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Foto: rainews.it)

23 Mar 2023

Processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Fnsi: «Riprendere la pubblicazione delle udienze»

Il sindacato dei giornalisti auspica l’autorizzazione per Radio Radicale: «Pur nel rispetto del diritto alla difesa, le norme e la giurisprudenza tutelano l'interesse pubblico, il diritto dei cittadini a conoscere quello che avviene, anche nelle aule di giustizia».

«Il Presidente della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere ha sospeso la pubblicazione sul sito di Radio Radicale del processo per le violenze contro i detenuti del carcere locale. La decisione definitiva in merito al diritto di cronaca radiofonica del processo è stata rinviata a mercoledì 29». Così in una nota la Federazione nazionale della Stampa italiana, che auspica «il via libera alla pubblicazione» delle udienze.



«Pur nel rispetto del diritto alla difesa – prosegue il comunicato -, le norme e la giurisprudenza tutelano l'interesse pubblico, il diritto dei cittadini a conoscere quello che avviene, anche nelle aule di giustizia. Come del resto accade per le centinaia di processi registrati e pubblicati da Radio Radicale».



La nota si chiude evidenziando la genesi della vicenda: «Ricordiamo che il procedimento nasce da una inchiesta giornalistica de Il Domani, a riprova della assoluta necessità, garantita dalla Costituzione, di una piena libertà di informazione, a tutela del diritto dei cittadini a seguire con piena conoscenza e consapevolezza l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese».