L'ingresso del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Foto: rainews.it)

05 Apr 2023

Processo Santa Maria Capua Vetere, Radio Radicale può pubblicare le udienze. Fnsi e Sugc: «Decisione importante»

Sciolta la riserva sulla sospensione. Il sindacato: «Restituito il pieno rispetto del diritto di cronaca e del diritto dei cittadini a essere informati».

Radio Radicale può tornare a pubblicare le udienze del processo per le violenze contro i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo ha deciso, mercoledì 5 aprile 2023, il presidente della Corte d'Assise della località campana, Roberto Donatiello.



Una decisione «molto importante», commentano Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato unitario giornalisti Campania.



«Il ripristino della possibilità per Radio Radicale di pubblicare le udienze del processo per le violenze nel carcere – aggiungono Fnsi e Sugc – restituisce il pieno rispetto del diritto di cronaca e del diritto dei cittadini a essere informati. Oggi è per una "giorno buono" per l'articolo 21 della Costituzione».



Sulla vicenda il sindacato era già intervenuto, subito dopo la sospensione della pubblicazione delle udienze sul sito dell'emittente, insieme con il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio.