Rai, i giornalisti delle Reti: «Intollerabile il ricorso a nuove prime utilizzazioni»

13 Set 2021

Il Cdr della Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa lamenta il comportamento dell'azienda, «in aperto contrasto con l'obiettivo di contenimento dei costi» che smentisce anche l'impegno preso nell'ambito degli accordi per la recente stabilizzazione con 'giusto contratto' di oltre 200 colleghe e colleghi.

«La nuova stagione radiotelevisiva è iniziata e le Reti hanno ricreato le redazioni dei rispettivi programmi facendo ricorso ancora una volta a nuove prime utilizzazioni di figure giornalistiche. Un comportamento in aperto contrasto con l'obiettivo annunciato dal nuovo amministratore delegato di contenimento dei costi». È quanto si legge in una nota del Cdr della Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa Rai.



«Il blocco delle prime utilizzazioni – spiega il Cdr – era un impegno preso dall'azienda, e ricordato più volte da Usigrai, nell'ambito degli accordi per la stabilizzazione contrattuale degli oltre 200 giornaliste e giornalisti avvenuta lo scorso anno, un percorso che attende il completamento con la normalizzazione dell'impiego per quei colleghi giornalisti ancora utilizzati senza giusto contratto. Inoltre, il ricorso alle prime utilizzazioni continua a violare la strada normale dell'iter concorsuale e dello scorrimento delle graduatorie».



I rappresentanti dei giornalisti chiedono quindi «che fine abbia fatto l'obiettivo di "ottimizzare" le risorse giornalistiche che la Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa avrebbe nelle sue prerogative» e «se e come queste nuove prime utilizzazioni possano essere giustificate». Il Cdr, incalzano, «continua a invocare trasparenza e coinvolgimento nelle decisioni dei direttori delle Reti e della DEOI, mentre invece proseguono giochi di ruolo intollerabili dal punto di vista economico ed etico. Un vertice che difende la propria nomina come totalmente estranea all'influenza dei partiti dovrebbe bloccare le chiamate dirette e ricorrere esclusivamente a procedure di selezione pubblica del proprio personale giornalistico, considerando il ruolo centrale che l'informazione imparziale e indipendente ha in una democrazia».



Per questo, conclude la nota, «ricordiamo a questa dirigenza che come giornalisti delle Reti Rai abbiamo il diritto contrattuale di essere edotti, tramite la legittima rappresentanza, su modi e motivazioni per cui cambiano gli organici redazionali».