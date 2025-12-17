CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sede Rai di via Alessandro Severo a Roma
Rai 24 Apr 2026

Rai: «Infondata la notizia della sospensione dei pagamenti a Giorgio Mottola. Non presenta fatture da novembre»

L’azienda in una nota: «Gli accertamenti in corso riguardano esclusivamente clausole contrattuali e non questioni editoriali o economiche».

«La notizia apparsa su alcuni organi d'informazione secondo cui Rai avrebbe sospeso i pagamenti al collaboratore di Report Giorgio Mottola, addirittura per motivi ritorsivi verso inchieste da lui condotte che la stessa Rai ha mandato regolarmente in onda, è priva di ogni fondamento». A precisarlo è l'azienda, in una nota riportata dall’agenzia Ansa venerdì 24 aprile 2026.

La nota prosegue: «Innanzitutto perché la Rai, a differenza di altri editori, paga regolarmente il lavoro giornalistico, in secondo perché il collaboratore Mottola non ha presentato sue fatture dal novembre 2025. Gli accertamenti in corso riguardano esclusivamente clausole contrattuali e non questioni editoriali o economiche».

L’azienda il 23 aprile, spiega ancora l’Ansa, aveva annunciato «verifiche su una possibile violazione degli obblighi contrattuali» da parte dello stesso Mottola, smentendo «categoricamente il mancato pagamento» del giornalista «per valutazioni editoriali relative al contenuto di un'inchiesta regolarmente mandata in onda», quella sui presunti legami tra Fratelli d'Italia e il clan Senese. (anc)

@fnsisocial
Rai
15 Apr 2026
Rai, Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna ai Mondiali di calcio: «Deve diventare la normalità»
Rai
31 Dic 2025
Rai, Natale: «Nei tg dichiarazioni senza domande. A chi mai deve credere lo spettatore?»
Rai
17 Dic 2025
Sede Rai di Milano, i sindacati: «La pioggia e i comunicati aziendali non ci fermeranno: la lotta va avanti»
 Le altre news

Articoli correlati

Usigrai24 Apr 2026
Usigrai: «Uccisione di Amal Khalil ennesimo crimine contro il diritto di informare»
Cdr13 Apr 2026
Rai, Cdr Approfondimento: «Rilanciare la programmazione informativa»
Libertà di informazione10 Apr 2026
Report: audio Sangiuliano, archiviata l'inchiesta su Ranucci e Bertazzoni
La polemica10 Apr 2026
Rai, Usigrai: «Vespa in diretta aggredisce verbalmente un parlamentare»
Usigrai01 Apr 2026
Usigrai: «In onda il 2 aprile comunicato congiunto con la Rai sulla decisione del Tribunale del lavoro di Roma»
Premi e Concorsi30 Mar 2026
Premio di giornalismo Mario Trufelli, candidature entro il 31 maggio
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits