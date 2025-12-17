La sede Rai di via Alessandro Severo a Roma

24 Apr 2026

Rai: «Infondata la notizia della sospensione dei pagamenti a Giorgio Mottola. Non presenta fatture da novembre»

L’azienda in una nota: «Gli accertamenti in corso riguardano esclusivamente clausole contrattuali e non questioni editoriali o economiche».

«La notizia apparsa su alcuni organi d'informazione secondo cui Rai avrebbe sospeso i pagamenti al collaboratore di Report Giorgio Mottola, addirittura per motivi ritorsivi verso inchieste da lui condotte che la stessa Rai ha mandato regolarmente in onda, è priva di ogni fondamento». A precisarlo è l'azienda, in una nota riportata dall’agenzia Ansa venerdì 24 aprile 2026.



La nota prosegue: «Innanzitutto perché la Rai, a differenza di altri editori, paga regolarmente il lavoro giornalistico, in secondo perché il collaboratore Mottola non ha presentato sue fatture dal novembre 2025. Gli accertamenti in corso riguardano esclusivamente clausole contrattuali e non questioni editoriali o economiche».



L’azienda il 23 aprile, spiega ancora l’Ansa, aveva annunciato «verifiche su una possibile violazione degli obblighi contrattuali» da parte dello stesso Mottola, smentendo «categoricamente il mancato pagamento» del giornalista «per valutazioni editoriali relative al contenuto di un'inchiesta regolarmente mandata in onda», quella sui presunti legami tra Fratelli d'Italia e il clan Senese. (anc)