(Foto: ImagoEconomica/Fnsi - Carlo Carino by Ia Mid)

15 Apr 2026

Rai, Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna ai Mondiali di calcio: «Deve diventare la normalità»

La giornalista negli ultimi quattro anni ha seguito la Nazionale italiana da bordocampista per la tv pubblica.

Il Mondiale di calcio del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dal 11 giugno al 19 luglio, nonostante l’ormai tristemente consueta assenza dell’Italia (eliminata nel playoff dalla Bosnia), entrerà lo stesso nella storia della televisione del nostro Paese: per la prima volta, infatti, la tv pubblica affiderà a una donna la telecronaca di alcune partite degli uomini.



La giornalista Rai in questione è Tiziana Alla, che da quattro anni segue gli azzurri da bordocampista: «Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista – ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 14 aprile - Ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia. È un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro».



Nell’intervista Alla ripercorre l’inizio della sua carriera: «La mia prima telecronaca risale al 2006, un Piacenza-Juventus di serie B. Allora lavoravo per Rai International, in redazione arrivavano tante mail di protesta: “Non si può sentire una voce femminile sul calcio”. Ho sempre accettato le critiche, nessuno nasce imparato. Però – sottolinea - non ci deve essere pregiudizio. Invece c’è ancora, eccome se c’è».



La giornalista conclude confidando la speranza «di fare un bel lavoro. E che dopo di me di telecroniste ce ne siano tante». (anc)