04 Nov 2024

Rai, Macheda (Usigrai): «Contro Report attacchi strumentali»

Il segretario dell'organismo sindacale di base dopo l'inchiesta sull'attività di Antonella Giuli, dipendente dell'ufficio stampa della Camera: «Dall'azienda nessuna difesa del lavoro di inchiesta dei suoi giornalisti».

«Ho visto la puntata di Report e l'unica cosa che appare strumentale, relativamente all'inchiesta sull'attività di Antonella Giuli, dipendente dell'ufficio stampa della Camera, sono gli attacchi gratuiti della maggioranza alla trasmissione della Rai». Così, in una nota diffusa lunedì 4 novembre 2024, il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda.



«Attacchi - incalza - partiti prima della messa in onda di Report: ma dobbiamo escludere che qualcuno al di fuori dell'azienda visioni in anteprima i contenuti delle trasmissioni Rai, visto che addirittura Palazzo Chigi in passato ha smentito che questo accada».



Il segretario Usigrai evidenzia quindi che «nessuno dei giornalisti di Report nella puntata andata in onda ha fatto riferimento a questioni personali della signora Giuli e della sua famiglia, verso le quali avere la più ampia tutela e attenzione. Credo sia invece di interesse pubblico chiarire se viene rispettato, dalla signora Giuli, il contratto in essere con la Camera dei Deputati e pertanto legittimo esporre ai telespettatori notizie e documenti utili a formarsi un'opinione circa il rispetto delle clausole, molto stringenti, sulle peculiari attività di chi viene assunto presso l'ufficio stampa di Montecitorio. Dalla Rai - conclude Macheda - ancora una volta nemmeno una parola per difendere il lavoro di inchiesta dei giornalisti dell'azienda».