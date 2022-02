Rai, Usigrai: «La lottizzazione si è inceppata sulla Tgr»

22 Feb 2022

«Ancora una riunione del Cda senza che l'ad Fuortes abbia portato in consiglio le nomine di condirettori e vicedirettori della testata. Per quanto tempo dovrà andare ancora avanti questa situazione prima che qualcuno prenda provvedimenti?», denunciano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico.

«La lottizzazione della Rai si è inceppata sulla Tgr. Oggi ancora una riunione del Cda senza che l'amministratore delegato Fuortes abbia portato in consiglio le determine di nomina di condirettori e vicedirettori della testata regionale». È quanto denuncia, in una nota, l'esecutivo Usigrai.



«Ad oltre un mese dalla nomina del direttore Casarin – incalzano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – e con un piano editoriale bocciato per ben due volte dalla redazione, l'ad della Rai non ha nulla da dire. E così, mentre stasera la commissione di Vigilanza Rai discute su una proposta di indirizzo per il mantenimento dell'informazione notturna della Tgr, restano senza mandato i 7 più alti dirigenti della testata regionale. Per quanto tempo dovrà andare ancora avanti questa situazione prima che qualcuno prenda provvedimenti?».