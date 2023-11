L'ad della Rai Roberto Sergio (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

07 Nov 2023

Rai, Usigrai: «L'ad Sergio tuteli l'azienda, il governo riveda la scelta sul canone»

I rappresentanti sindacali dopo le dichiarazioni del dirigente in commissione cultura alla Camera: «Non eravamo delle Cassandre quando abbiamo lanciato l'allarme per il trasferimento in fiscalità generale di una parte del finanziamento, ma avevamo capito quali fossero i rischi».

«Le parole dell'Ad Sergio in commissione cultura alla Camera sono motivo di estrema preoccupazione. Evidentemente non eravamo delle Cassandre quando abbiamo lanciato l'allarme per il trasferimento in fiscalità generale di una parte del finanziamento, ma avevamo capito quali fossero i rischi a cui andava incontro la Rai servizio pubblico». È quanto si legge in una nota in cui l'Esecutivo Usigrai commenta quanto ha detto l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, durante l'audizione in commissione Cultura alla Camera.



«Fa bene l'ad a denunciare che la Rai dopo la mossa propagandistica del taglio di 20 euro dal canone in bolletta non ha le risorse sufficienti per fare gli investimenti. Ora però - si legge ancora nella nota - serve essere conseguenti: è indispensabile fare ogni atto possibile a tutela del patrimonio aziendale. Non basta lanciare l'allarme. Anche coinvolgendo la Commissione europea, per verificare la legittimità degli atti del governo. Ricordiamo poi che ci sono ben tre ricorsi in Consiglio di Stato proprio sul canone come imposta di scopo, ormai da quasi 10 anni. Dopo l'allarme dell'ad, resta la domanda al governo: si vuole assumere la responsabilità di una ristrutturazione aziendale? E per favorire chi?», conclude la nota dell'Esecutivo Usigrai. (Adnkronos, 7 novembre 2023)