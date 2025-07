Paolo Petrecca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Lug 2025

Raisport, il Cdr: «Proclamato stato di agitazione, ribadiamo sfiducia a Petrecca». Usigrai: «Azienda ne prenda atto»

L’assemblea dei redattori ha affidato al Comitato di redazione un pacchetto di tre giorni di sciopero.

«All'indomani della doppia mancata approvazione del piano editoriale, la redazione di RaiSport, Roma e Milano unite, torna a ribadire la propria sfiducia nell'operato del direttore Paolo Petrecca. L'azienda non può ignorare che in seconda chiamata solo 30 giornalisti su 105 aventi diritto al voto abbiano detto 'sì' a un direttore che in tre mesi e mezzo ha promesso spazi, promozioni e programmi senza visione d'insieme e intesa con l'azienda in termini di palinsesto, pianta organica e budget". Così, in una nota riportata dall’Adnkronos giovedì 3 luglio 2025, il Cdr di RaiSport e il Fiduciario di Milano.



«Nell'anno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e dei Mondiali di calcio - prosegue il Cdr - la maggioranza della redazione sente la responsabilità di chiedere ai vertici aziendali un immediato cambio di rotta per evitare di compromettere due eventi strategici per la Rai tutta».



Il Comitato di redazione sottolinea: «Guardiamo peraltro con grande preoccupazione all'immagine della donna che la direzione di RaiSport ha deciso di fornire, non valorizzando - soprattutto in ambito femminile - le risorse e le professionalità interne e ingaggiando figure esterne (a quale prezzo poi?) per co-conduzioni di programmi chiave per la testata. Una cosa sono i talent, altro sono le vallette e la stagione delle vallette è passata senza rimpianti».



Si evidenzia poi che l'organizzazione del lavoro «è ai minimi storici a causa dell'indebolimento numerico di redazioni chiave come il calcio e il coordinamento tg, un indebolimento figlio di un rimpasto che ha obbedito come logica solo alla fedeltà a Paolo Petrecca e non al merito, ritenuto dal direttore non sufficiente per lavorare con lui».



Il Cdr conclude: «Alla luce di tutto questo la redazione di RaiSport, Roma e Milano unite, ribadisce il suo No e chiede all'azienda un cambio di rotta immediato. Con 47 voti favorevoli e uno contrario, l'assemblea proclama lo stato di agitazione e affida al Cdr un pacchetto di tre giorni di sciopero».



Usigrai: «L’assemblea di Raisport conferma sfiducia al Direttore. L’azienda ne prenda atto e cambi passo»

Con una nota pubblicata sul suo sito web venerdì 4 luglio 2025 l’Usigrai si è espresso sulla questione: «L’Assemblea di redazione di Raisport ha confermato le ragioni della sfiducia al direttore Petrecca, già sancita con due bocciature del piano editoriale. L’Amministratore Delegato non usi lo stesso metro del Direttore che dopo il primo no al piano editoriale ha aumentato la distanza con la sua redazione andando incontro ad una bocciatura ancora più marcata, confermata ieri dall’Assemblea delle redazioni di Roma e Milano. Una manifesta incapacità (e volontà) di ascolto da parte di un direttore calato alla guida della testata da un’azienda fortemente condizionata dalle quote politiche, svuotate oramai di ogni valutazione professionale. A RaiSport, giornaliste e giornalisti sanno di dover affrontare nei prossimi mesi appuntamenti importanti come le Olimpiadi e i mondiali di calcio e, come denunciano, non lo si può fare in un clima come quello instaurato da questo direttore.»



L’Usigrai conclude chiedendo «che l’ l’Amministratore Delegato prenda decisioni conseguenti rispetto a una scelta incomprensibile fin dall’inizio: Paolo Petrecca, già sfiduciato a RaiNews, catapultato alla guida della testata sportiva. Oggi, alla terza richiesta di cambio di passo avanzata dalla redazione, non si capisce quali meriti e quali ragioni guidino il silenzio pericoloso e preoccupante dell’Azienda su questa vicenda». (anc)