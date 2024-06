Il Centro Rai di Saxa Rubra (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

14 Giu 2024

Referendum, il 21 giugno iniziativa Usigrai con Cgil e Slc a sostegno dei 4 quesiti sul lavoro

L’appuntamento è alle 11 a Saxa Rubra nella saletta Usigrai della palazzina F, stanza 035.

Venerdì prossimo, 21 giugno, si terrà a Roma, a Saxa Rubra, l'iniziativa organizzata congiuntamente da Usigrai, Cgil ed Slc a sostegno dei quattro referendum promossi dalla Confederazione di corso d'Italia per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro. L'appuntamento è per le ore 11 nella saletta Usigrai della palazzina F, stanza 035, del Centro di Saxa Rubra.



«L'incontro è finalizzato al sostegno alla consultazione referendaria dei prossimi mesi sui temi del lavoro, centrali anche per la professione giornalistica, a partire dalla reintroduzione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, non applicabile agli assunti dopo il 2015, che rientrano invece nel regime delle tutele crescenti - fanno sapere gli organizzatori in una nota congiunta - L'aumento massiccio della precarietà si registra diffusamente anche nel settore della comunicazione e del giornalismo, dove raggiunge percentuali preoccupanti che mettono a serio rischio la libertà di informazione ed i capisaldi della professione».



All'iniziativa parteciperanno il segretario generale di Usigrai Daniele Macheda, il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, e il segretario generale della Slc Cgil Riccardo Saccone. (Adnkronos, 14 giugno 2024)