Una recente riunione del direttivo del Sindacato giornalisti Veneto (Foto: @VenetoStampa)

16 Giu 2021

Rinnovo vertici del Sindacato giornalisti Veneto, il 17 giugno Lorusso e Giulietti all'assemblea regionale

Fra gli ospiti del massimo organismo statutario dell'Assostampa anche la presidente dell'Inpgi, Marina Macelloni e il presidente della Commissione lavoro autonomo nazionale Fnsi, Mattia Motta.

Il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, parteciperanno all'assemblea regionale del Sindacato giornalisti Veneto, massimo organismo statutario dell'associazione, riunito giovedì 17 giugno, in presenza a Mestre, per eleggere il nuovo segretario e il nuovo direttivo. Fra gli ospiti anche la presidente dell'Inpgi, Marina Macelloni e il presidente della Commissione lavoro autonomo nazionale Fnsi, Mattia Motta.



«Si tratta – spiega il sindacato regionale – di un appuntamento importante nel quale la segretaria uscente, e ricandidata, Monica Andolfatto, traccerà l'attività svolta, insieme a tutta la squadra della giunta e del direttivo, con i Cdr, i fiduciari e le Assostampa provinciali, in questi quattro anni di mandato che hanno, e non solo per la pandemia, trasformato nel profondo insieme alla società anche la professione giornalistica».



PER APPROFONDIRE

Sul sito web dell'Assostampa il programma della giornata.