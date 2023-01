Scontri tra ultras della Roma e del Napoli sull'autostrada A1 (Foto: rainews.it)

12 Gen 2023

Roma, i giornalisti Lorenzo Nicolini e Natascia Grbic nel mirino degli ultras. La solidarietà della Fnsi

I colleghi etichettati come 'vili e sciacalli' per il loro lavoro sugli scontri in autostrada tra i tifosi giallorossi e quelli del Napoli. «Ennesimo inaccettabile episodio di 'tiro al cronista'», denuncia il sindacato.

"Vili e sciacalli". È l'offesa vergata su uno striscione apparso nella notte fra il 10 e l'11 gennaio 2023 a Roma e rivolta contro i giornalisti di Romatoday e Fanpage, Lorenzo Nicolini e Natascia Grbic. La "colpa" dei colleghi? Essersi occupati degli scontri in autostrada tra i tifosi giallorossi e quelli del Napoli, riportando i gravi fatti accaduti domenica 8 gennaio.



«L'ennesimo, inaccettabile episodio di "tiro al cronista" contro due colleghi che hanno solo svolto il loro lavoro», commenta la Federazione nazionale della Stampa italiana, che «esprime solidarietà ai due giornalisti e torna a denunciare con forza, ancora una volta, il pesante clima di intimidazione con cui la categoria deve confrontarsi ormai ogni giorno. Una situazione insostenibile – conclude il sindacato – che mette a rischio il diritto stesso dei cittadini ad essere informati».