Charles Michel e Ursula von der Leyen (Foto: European Union – 16/12/2021)

30 Mar 2022

Russia, appello di un gruppo di giornalisti alla Ue: «Aiuti per lasciare il Paese»

«Visti di lavoro a statuto speciale e aiuti finanziari, sotto forma di borse di studio o stipendi per i reporter russi indipendenti in fuga dal Paese». Questa la richiesta contenuta in una lettera indirizzata ai presidenti della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del Consiglio Europeo Charles Michel.

«Visti di lavoro Ue a statuto speciale e aiuti finanziari, sotto forma di borse di studio o stipendi per tutti i giornalisti russi indipendenti in fuga dalla Russia di Putin». Questa la richiesta contenuta in una lettera indirizzata ai presidenti della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del Consiglio Europeo Charles Michel dalla giornalista indipendente russa Sophia Kornienko che denuncia la continua fuga dal Paese dei suoi colleghi.



Un appello, secondo quanto riferito da Kornienko, già sottoscritto da centinaia di suoi colleghi. «Sebbene la reazione unitaria dell'Europa contro la Russia sia ammirevole - spiega la giornalista nella lettera - i governi e le imprese occidentali sembrano aver dimenticato e letteralmente voltato le spalle a un gruppo di persone di fondamentale importanza: giornalisti russi indipendenti che parlano contro il regime di Putin e che si impegnano a riferire la verità sulla guerra».



Raggiunta dall'Ansa, la giornalista ha spiegato che, come lei, «migliaia di russi contrari a Putin e alla guerra stanno fuggendo dalla Russia, tra cui centinaia e centinaia di giornalisti che non hanno un posto dove andare e dove potrebbero continuare a vivere e lavorare in sicurezza».



Stando alla giornalista, dall'ufficio di Michel hanno già fatto sapere che la lettera è all'esame del presidente del Consiglio che presto dovrebbe rispondere. (Ansa)