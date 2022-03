Ucraina, la Ifj: «Il bisogno più urgente sono i dispositivi di sicurezza» (Foto: @IFJGlobal)

24 Mar 2022

Ucraina, la Ifj: «Il bisogno più urgente sono i dispositivi di sicurezza»

All'inizio della guerra le Federazioni internazionale ed europea dei giornalisti hanno lanciato un Fondo di sicurezza per sostenere i reporter nel Paese attraverso i sindacati nazionali loro affiliati, nonché i cronisti che cercano di fuggire dalla Russia. Ernest Sagaga, capo del dipartimento Sicurezza e diritti umani della Ifj, racconta come vengono impiegati gli aiuti e il lavoro che viene fatto a sostegno dei colleghi della regione.

C'è stata una massiccia dimostrazione di solidarietà da parte di giornalisti di tutto il mondo per sostenere i professionisti dei media in Ucraina. Puoi descrivere il tipo di aiuto che l'IFJ ha ricevuto finora?



C'è stata una massiccia dimostrazione di solidarietà da parte di giornalisti di tutto il mondo per sostenere i professionisti dei media in Ucraina. Puoi descrivere il tipo di aiuto che l'IFJ ha ricevuto finora?

Siamo lieti della solidarietà di giornalisti, singoli individui e istituzioni di tutto il mondo. Abbiamo finoa ricevuto oltre 223.000 euro e abbiamo ricevuto un importante sostegno diretto dall'Unesco e da altri partner per l'acquisto di attrezzature di sicurezza e formazione sulla sicurezza.



Come vengono gestiti questi aiuti?

Gli aiuti vengono distribuiti, in stretto coordinamento tra Ifj, Efj e i nostri affiliati in Ucraina, concentrandosi sulle esigenze di sicurezza dei giornalisti, come i dispositivi di protezione individuale e la comunicazione sicura. È stata organizzata una missione conoscitiva per valutare la esigenze dei giornalisti, definire la priorità in termini di assistenza e il modo migliore per fornirla. Sono stati discussi anche possibili corridoi sicuri per il trasferimento all'interno del Paese e l'evacuazione all'esterno secondo necessità. Ad oggi, i fondi donati hanno aiutato ad acquistare dispositivi di protezione, sostenere il trasferimento degli uffici sindacali e fornire consigli di sicurezza ai giornalisti. I nostri affiliati hanno anche ricevuto somme forfettarie per soddisfare le esigenze specifiche dei giornalisti sul campo.



Quali sono i giornalisti che si occupano dei bisogni più urgenti del conflitto in questo momento?

L'esigenza più urgente per i giornalisti è l'equipaggiamento di protezione. Purtroppo, molti di loro non disponevano di tale attrezzatura quando è iniziata l'invasione, inclusi diversi colleghi che lavoravano per le organizzazioni dei media europei. La Ifj ha dovuto distribuire giubbotti antiproiettile del nostro stock a colleghi che non ne avevano mentre partivano per l'Ucraina. Speriamo di fornire altri 110 set di giubbotti antiproiettile nei prossimi giorni grazie al supporto dell'Unesco.



E i giornalisti russi che cercano di fuggire dalla Russia? Esiste una stima del numero di professionisti dei media in fuga e di come Ifj e Efj li aiutano?

Siamo a conoscenza di almeno 35 giornalisti russi fuggiti in Turchia e altri in altri Paesi vicini. Ifj e Efj stanno esortando i Paesi Ue a facilitare i colleghi russi ad ottenere i visti Schengen e stanno cercando di fornire supporto a coloro che ne hanno bisogno a Istanbul e Tbilisi. Stiamo discutendo con altre organizzazioni sui modi migliori per fornire tale supporto.



Ci sono state iniziative individuali da parte di alcuni affiliati a Ifj e Efj che hanno fornito supporto direttamente all'Ucraina tramite IMTUU e NUJU. Cosa consiglia ai sindacati che vogliono seguire l'esempio?

Ci sono state iniziative del genere da parte dei colleghi del sindacato greco JUADN che, coordinati con la Ifj e la SDP in Polonia, nonché con gli affiliati ucraini, sono riusciti a recarsi in Ucraina per fornire aiuti ai loro colleghi. È stata una dimostrazione di solidarietà stimolante. Tali iniziative dovrebbero sempre essere coordinate con i sindacati ucraini e con la Ifj e la Efj. In questo modo, possiamo fornire informazioni sulla situazione in atto, su come viaggiare, dove soggiornare, nonché sulle esigenze esatte dei giornalisti in Ucraina.



Ci sono numerose notizie di giornalisti stranieri che si recano in Ucraina totalmente impreparati e non equipaggiati. Cosa consiglia a un reporter interessato a seguire il conflitto?

La sicurezza è sempre fondamentale, soprattutto nelle aree di conflitto armato. La sicurezza dei giornalisti è prima di tutto una questione di responsabilità individuale. Coprire i conflitti armati è un compito pericoloso che deve essere preso sul serio. I giornalisti devono valutare se questo è qualcosa di adatto alla loro situazione personale. Devono inoltre prepararsi adeguatamente procurandosi quante più informazioni possibili sulla situazione nell'area di destinazione, su come arrivarci, muoversi e stare in sicurezza. Devono portare con sé tutto ciò di cui possono aver bisogno, compresi dispositivi di protezione, un visto valido, copertura assicurativa, eccetera. Ma la sicurezza dei reporter che si occupano di conflitti armati è anche responsabilità dei datori di lavoro che hanno un dovere di diligenza nei confronti del proprio personale. Ciò include fornire loro attrezzature, una formazione di base in materia di sicurezza e la copertura assicurativa.





Per donare al Fondo Sicurezza, clicca qui.