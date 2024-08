Russia: vietato l’ingresso a 92 americani, tra cui alcuni giornalisti (Foto: da pixabay.com)

28 Ago 2024

Russia: vietato l’ingresso a 92 americani, tra cui alcuni giornalisti

Non potranno entrare nel Paese cronisti del Wall Street Journal, del Washington Post e del New York Times.

Nuove limitazioni per la libertà di informazione in Russia. Secondo quanto riportato mercoledì 28 agosto 2024 dall’agenzia Tass, che cita il ministero degli Esteri di Mosca, è stato vietato l’ingresso nel Paese 92 cittadini americani, tra cui alcuni giornalisti del Wall Street Journal, del Washington Post e del New York Times.



