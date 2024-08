La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Ago 2024

Sciopero dei dipendenti Rai il 23 settembre

Lo hanno proclamato i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, a seguito della mancata approvazione da parte dei lavoratori dell'ipotesi di rinnovo del Contratto di lavoro per quadri, impiegati ed operai del 16 luglio 2024.

Sciopero nazionale dei dipendenti Rai il 23 settembre e blocco degli straordinari dal 25 agosto al 23 settembre. Lo hanno proclamato i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, a seguito della mancata approvazione da parte dei lavoratori dell'ipotesi di rinnovo del Contratto di lavoro per quadri, impiegati ed operai del 16 luglio 2024.



Tra le motivazioni: piano industriale e prospettive aziendali (vendita ulteriori quote di Rai Way per sostenere il piano industriale); incertezza sul sostentamento economico dell'azienda; incertezza sulla quantità e modalità di esazione del canone dal 2025 dopo il taglio del 2024. (Ansa - 5 agosto 2024)