La home page di gazzetta.it, aggiornato nonostante lo sciopero
Cdr 28 Nov 2025

Sciopero, la solidarietà del Cdr del Corriere della Sera ai colleghi della Gazzetta dello Sport

I rappresentanti sindacali di via Solferino: «Direzione e vertici della rosea starebbero esercitando forti pressioni sulla redazione per far uscire ugualmente il giornale. Ci uniamo all'appello di Fnsi per la tutela del diritto allo sciopero che, ricordiamo, è un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione italiana».

Il Cdr del Corriere della Sera esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi della Gazzetta dello Sport e al loro Cdr, che in queste ore stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà in relazione allo sciopero nazionale.
La direzione e i vertici del giornale hanno deciso di tenere aggiornato il sito nonostante lo sciopero generale della categoria, per il rinnovo del contratto, e starebbero esercitando forti pressioni sulla redazione, sui colleghi più giovani e sui precari per far uscire ugualmente il giornale cartaceo.
Come Cdr ci uniamo all'appello di Fnsi per la tutela del diritto allo sciopero che, ricordiamo, è un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione italiana.
Il Cdr del Corriere della Sera

 

