La Corte di Appello di Roma, nell'udienza di mercoledì 20 maggio 2026, ha pronunciato sentenza di sostanziale conferma della condanna a carico degli imputati, tutti appartenenti all'estrema destra, che il 6 giugno 2020, durante una manifestazione 'no vax' al Circo Massimo, aggredirono le forze dell'ordine e i giornalisti, colpendo il collega freelance Thomas Cardinali con una spranga vicino all'occhio.
«Le pene sono state leggermente ridotte in quanto un reato minore è stato ritenuto assorbito dalla fattispecie più grave di resistenza a pubblico ufficiale, ma l'impostazione accusatoria ha trovato sostanziale conferma anche nel giudizio di appello», spiega l'avvocato Giulio Vasaturo, che ha assistito nel procedimento la Fnsi e il giornalista Cardinali, quali parti civili.
Confermata anche la condanna al risarcimento dei danni riconosciuti alla Federazione nazionale della Stampa italiana.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. (mf)