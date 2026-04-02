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Un momento degli scontri al Circo Massimo nel 2020 (Foto: ImagoEconomica)
Sentenze 20 Mag 2026

Scontri al Circo Massimo nel 2020, sostanziale conferma delle condanne in Appello

Durante una manifestazione 'no vax' gli imputati, tutti appartenenti all'estrema destra, aggredirono le forze dell'ordine e i giornalisti, colpendo con una spranga vicino all'occhio il collega freelance Thomas Cardinali, costituito parte civile assieme alla Fnsi, con l'assistenza dall'avvocato Giulio Vasaturo.

La Corte di Appello di Roma, nell'udienza di mercoledì 20 maggio 2026, ha pronunciato sentenza di sostanziale conferma della condanna a carico degli imputati, tutti appartenenti all'estrema destra, che il 6 giugno 2020, durante una manifestazione 'no vax' al Circo Massimo, aggredirono le forze dell'ordine e i giornalisti, colpendo il collega freelance Thomas Cardinali con una spranga vicino all'occhio.

«Le pene sono state leggermente ridotte in quanto un reato minore è stato ritenuto assorbito dalla fattispecie più grave di resistenza a pubblico ufficiale, ma l'impostazione accusatoria ha trovato sostanziale conferma anche nel giudizio di appello», spiega l'avvocato Giulio Vasaturo, che ha assistito nel procedimento la Fnsi e il giornalista Cardinali, quali parti civili.

Confermata anche la condanna al risarcimento dei danni riconosciuti alla Federazione nazionale della Stampa italiana.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. (mf)

@fnsisocial
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