Il sit-in fuori dalla Prefettura di Ferrara di Slc Cgil e Aser del 21 giugno 2024 (Foto: aser.bo.it)

31 Lug 2024

Stipendi arretrati non saldati, i dipendenti di Telestense in sciopero

I lavoratori dell’emittente locale si asterranno dal lavoro mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto 2024.

«I lavoratori di Telestense hanno proclamato uno sciopero di 48 ore per le giornate di oggi e domani mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto.



La decisione è stata presa all’unanimità dai lavoratori dopo l'assemblea sindacale indetta lunedì 29 luglio da Aser e Cgil». Lo rende noto l’Associazione di Stampa dell’Emilia Romagna in un comunicato diffuso mercoledì 31 luglio 2024.



«Le motivazioni – conclude il sindacato regionale - che hanno portato i dipendenti a optare per questa azione, definita dolorosa dagli stessi, è maturata a seguito della promesse disattese da parte della proprietà in merito al saldo degli stipendi arretrati».