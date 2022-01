Un momento della conferenza stampa di Macron e Metsola (Foto: European Union 2022 - Source: EP)

19 Gen 2022

Conferenza stampa senza domande per Macron e Metsola, i cronisti lasciano la sala. Lorusso: «Esempio da seguire in Italia»

Dopo il dibattito in emiciclo, a Strasburgo, il presidente francese e la presidente del Parlamento Ue, verosimilmente per ragioni di tempo, hanno parlato a turno dal podio senza poi concedere spazio ai giornalisti presenti. Ed è scattata la protesta. Il segretario generale Fnsi su Twitter: «Bene hanno fatto i colleghi ad andare via».

Conferenza stampa senza domande oggi, 19 gennaio 2022, a Strasburgo, per il presidente francese Emmanuel Macron e per la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Metsola e Macron sono scesi in sala stampa parlando dal podio prima l'una poi l'altro, ripetendo concetti già espressi nel corso del dibattito in plenaria.



Davanti all'impossibilità di fare domande in conferenza stampa, verosimilmente per ragioni di tempo dato che il dibattito è andato molto lungo, diversi giornalisti hanno abbandonato la sala per protesta.



«A parole esaltano l’Europa delle libertà e dei diritti, ma alla prima conferenza stampa Macron e Metsola impediscono ai giornalisti di fare domande. Bene hanno fatto i cronisti ad andare via: un esempio da imitare. Soprattutto in Italia», commenta su Twitter il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso.