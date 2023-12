Sugc e Subalpina, rinnovati gli organi dirigenti

04 Dic 2023

Sugc e Subalpina, rinnovati gli organi dirigenti

In Piemonte si è votato da giovedì 30 novembre a lunedì 4 dicembre 2023. In Campania, il 2 e 3 dicembre. Tutti gli eletti.

Sono stati rinnovati gli organi sociali del Sindacato unitario giornalisti Campania e dell'Associazione Stampa Subalpina.



In Piemonte, al termine della tornata elettorale che si è svolta da giovedì 30 novembre a lunedì 4 dicembre 2023, risultano eletti quali professionali in Consiglio Direttivo: per la lista "Insieme per la Subalpina", che ha riportato 325 voti: Silvia Garbarino (230 preferenze), Diego Longhin (138), Flavio Corazza (126), Ettore Boffano (110), Antonella Mariotti (107), Maria Paola Arbeia (105), Giuseppe Minello (83), Massimiliano Sciullo (79), Giorgio Ballario (75), Silvano Esposito (74), Jacopo Ricca (67), Paola Guabello (63); per la lista "Giornalisti Indipendenti", che ha riportato 72 voti: Barbara Ferrero (43), Adriano Torre (42), Stefano Tamagnone (39).



Sempre in Consiglio Direttivo risultato eletti i giornalisti collaboratori: per la lista "Insieme per la Subalpina", che ha riportato 34 voti: Cristina Insalaco (31 preferenze); per la lista "Giornalisti Indipendenti", che ha riportato 168 voti: Ezio Ercole (158 preferenze), Alberto Acquaviva (80), Paolo Manna (63), Rita Balistreri (58).



Rinnovata anche la composizione della Commissione Pari Opportunità, per la quale hanno votato 168 giornaliste (pari al 61%): 113 professionali e 55 collaboratrici. Risultano elette: Alma Toppino (professionale, "Insieme per la Subalpina") e Maria Stella Giuffrida (collaboratore, "Giornalisti Indipendenti").



In Campania, le votazioni per le elezioni degli organi dirigenti del Sugc si sono chiuse alle ore 18 del giorno 3 dicembre 2023.



La commissione elettorale, presieduta da Pier Paolo Petino, ha comunicato che per il Consiglio Direttivo sono stati eletti per i giornalisti professionali Claudio Silvestri, Fabrizio Cappella, Sonia Acerra, Roberta De Maddi, Geppina Landolfo, Nunzia Marciano, Dario Sarnataro, Giovanni Rinaldi e Pietro Treccagnoli; per i giornalisti collaboratori Valentina Barile, Angela Calabrese e Antonio Prigiobbo.



Per i Collegio dei Sindaci sono stati eletti i giornalisti professionali Roberto Aiello e Antonella Scutiero, mentre per i giornalisti collaboratori Gianfranco Stabile. Per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti i giornalisti professionali Anna Rita Cutolo, Carmela Maietta e Mimmo Pelagalli; e i giornalisti collaboratori Clarissa Campodonico e Mimmo Sica.



Entro 15 giorni il consigliere e presidente uscente Claudio Silvestri convocherà il consiglio direttivo per l’elezione del segretario e della giunta esecutiva.