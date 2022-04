Il Museo delle genti d'Abruzzo (Foto: Facebook)

26 Apr 2022

'Testimoni di guerra, costruttori di pace', il 28 aprile convegno a Pescara

All'incontro, organizzato dalla Fondazione Luciano Russi mettendo a confronto le esperienze di giornalisti e operatori umanitari impegnati nei teatri di guerra, partecipa, fra gli altri, il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti. Appuntamento alle 17.30 al Museo delle genti d'Abruzzo.

Nuovo appuntamento organizzato dalla Fondazione Luciano Russi, di Francavilla al Mare (Chieti), per riflettere sull'idea di una pacifica convivenza tra i popoli proprio nei giorni tragicamente segnati dal conflitto in Ucraina e dall'affermazione di una logica bellicista. Il convegno, dal titolo 'Testimoni di guerra, costruttori di pace' si terrà a Pescara giovedì 28 aprile 2022 alle 17.30 nella Sala Favetta (Museo delle genti d'Abruzzo) in via delle Caserme, 58.



«Sarà un confronto fra giornalisti e operatori umanitari che, seppur in modi diversi, testimoniano l'orrore dei bombardamenti e delle stragi. L'informazione sul campo è fondamentale per documentare e comprendere l'evolversi della vicenda bellica e non a caso il lavoro degli inviati deve far fronte a diverse forme di condizionamento e minacce. Altrettanto essenziale è il ruolo svolto dagli operatori umanitari che portano soccorso alle popolazioni coinvolte nella guerra e con il loro impegno quotidiano cercano di alleviare le sofferenze e riaffermare le ragioni della solidarietà e del rispetto umano», anticipano gli organizzatori.



Al convegno è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Elda Baggio, vicepresidente di Medici Senza Frontiere; Nico Piro, inviato del Tg3; Roberto Zuccolini, portavoce della Comunità di Sant'Egidio. I lavori saranno introdotti dalla presidente della Fondazione, Ornella Iavicoli Russi e moderati dal vicepresidente Fabrizio Masciangioli.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web fondazionelucianorussi.org.