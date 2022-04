Palazzo Geremia a Trento (Foto: Sailko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

26 Apr 2022

Verso la Giornata mondiale della libertà di stampa, il 2 maggio manifestazione a Trento

Appuntamento alle 12 nella corte interna di Palazzo Geremia con gli amministratori locali e, fra gli altri, i presidenti della Fnsi, Giuseppe Giulietti, del Cnog, Carlo Bartoli e dell'Ordine regionale dei giornalisti, Elisabeth Mair.

Lunedì 2 maggio 2022, alla vigilia della Giornata mondiale della libertà di stampa, Trento ospiterà, per il terzo anno, la Manifestazione nazionale sulla libertà di informazione. All'iniziativa, alle 12, nella corte interna di Palazzo Geremia, interverranno la giunta comunale, con il sindaco Franco Ianeselli; il presidente del Consiglio comunale, Paolo Piccoli; una delegazione di giornaliste e giornalisti fra cui il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti; il presidente del Cnog, Carlo Bartoli; la presidente dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Elisabeth Mair; Nicole Corritore e Paola Rosà dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa; il referente regionale di Articolo21, Roberto Rinaldi; Paolo Silvestri del Comitato di redazione del quotidiano Trentino, voce spenta il 15 gennaio 2021.



«Davanti alla bandiera giallo e blu dell'Ucraina e al vessillo arcobaleno della pace – anticipano gli organizzatori – saranno letti durante un breve flash mob i nomi dei giornalisti uccisi durante la guerra in corso in Ucraina ed esposti dai presenti su fogli A3. Nell'occasione saranno consegnate targhe ricordo nel ventennale di fondazione dell'associazione culturale Articolo21 alla famiglia di Antonio Megalizzi e all'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Al termine Ekaterina Ziuziuk dell'associazione Bielorussi in Italia Supolka e presidente regionale di Articolo21 eseguirà una canzone di pace».



La mattinata sarà moderata dalla giornalista Silvia Fabbi.