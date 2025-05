Foto: @TgrRai via X

29 Mag 2025

Tgr Rai, approvato il piano editoriale del direttore Roberto Pacchetti

Ottenuto il 66,17 per cento dei consensi rispetto ai voti validi. Nel dettaglio il risultato: 735 gli aventi diritto; 668 i votanti; 403 i sì; 206 i no; 51 le schede bianche; 8 le nulle.

«Si è chiuso alle 18:51 lo spoglio della votazione per piano editoriale del direttore della Tgr Roberto Pacchetti. Il piano è stato approvato con il 66,17% dei consensi rispetto ai voti validi (escluse schede bianche e nulle)». Lo annunciano in una nota Usigrai e coordinamento Cdr Tgr.



Nel dettaglio il risultato: 735 gli aventi diritto; 668 i votanti; 403 i sì; 206 i no; 51 le schede bianche; 8 le nulle. (Ansa - 28 maggio 2025)