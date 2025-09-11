Viktoriia Roshchyna (Foto: da X)

22 Nov 2025

The Guardian: «Sanzioni Ue ai funzionari russi ritenuti responsabili della morte in carcere di Viktoriia Roshchyna»

La giornalista ucraina è morta nel 2024 a 27 anni durante la detenzione nella prigione della città di Taganrog. Il suo corpo presentava numerosi segni di torture.

«L'Unione Europea ha imposto sanzioni ad alcuni funzionari penitenziari russi considerati responsabili della morte di Viktoriia Roshchyna», giornalista ucraina deceduta l'anno scorso mentre era detenuta, a 27 anni: lo riporta venerdì 21 novembre 2025 il Guardian.



«Roshchyna – ricorda il giornale inglese - stava raccontando della sistematica politica russa di detenzioni extragiudiziali e torture nelle zone occupate dell'Ucraina, prima di caderne vittima lei stessa. È morta all'età di 27 anni l'anno scorso, dopo oltre un anno di prigionia in Russia. La morte di Roshchyna in prigionia è stata indagata all'inizio di quest'anno dal Viktoriia Project, un consorzio che comprende il Guardian, l'Ukrainska Pravda e altri partner giornalistici. Fonti vicine all'inchiesta ufficiale ucraina hanno rivelato al Viktoriia Project che l'esame del corpo di Roshchyna, effettuato dopo il rimpatrio all'inizio di quest'anno, ha mostrato la frattura dell'osso ioide del collo, un danno che può verificarsi durante lo strangolamento. Il suo corpo è stato restituito anche con il cervello, gli occhi e la laringe rimossi».



Il Guardian sottolinea poi che Roshchyna «ha trascorso quasi nove mesi incarcerata nel centro di detenzione preventiva numero 2 della città di Taganrog, riconvertito in centro di detenzione per detenuti ucraini e identificato come uno dei peggiori luoghi di tortura e maltrattamenti. L'elenco delle sanzioni comprende alti funzionari del servizio penitenziario della regione di Rostov, dove era detenuto Roshchyna, tra cui il capo, Andrei Polyakov, il capo del carcere di custodia cautelare n. 2 di Taganrog, Aleksandr Shtoda, e i suoi vice Andrei Mikhailichenko e Andrei Sapitsky. I funzionari europei – conclude il giornale britannico - affermano che gli uomini sono responsabili della tortura e della morte di 15 detenuti nel carcere preventivo». (anc)