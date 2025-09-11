CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Viktoriia Roshchyna (Foto: da X)
Internazionale 22 Nov 2025

The Guardian: «Sanzioni Ue ai funzionari russi ritenuti responsabili della morte in carcere di Viktoriia Roshchyna»

La giornalista ucraina è morta nel 2024 a 27 anni durante la detenzione nella prigione della città di Taganrog. Il suo corpo presentava numerosi segni di torture.

«L'Unione Europea ha imposto sanzioni ad alcuni funzionari penitenziari russi considerati responsabili della morte di Viktoriia Roshchyna», giornalista ucraina deceduta l'anno scorso mentre era detenuta, a 27 anni: lo riporta venerdì 21 novembre 2025 il Guardian.

«Roshchyna – ricorda il giornale inglese - stava raccontando della sistematica politica russa di detenzioni extragiudiziali e torture nelle zone occupate dell'Ucraina, prima di caderne vittima lei stessa. È morta all'età di 27 anni l'anno scorso, dopo oltre un anno di prigionia in Russia. La morte di Roshchyna in prigionia è stata indagata all'inizio di quest'anno dal Viktoriia Project, un consorzio che comprende il Guardian, l'Ukrainska Pravda e altri partner giornalistici. Fonti vicine all'inchiesta ufficiale ucraina hanno rivelato al Viktoriia Project che l'esame del corpo di Roshchyna, effettuato dopo il rimpatrio all'inizio di quest'anno, ha mostrato la frattura dell'osso ioide del collo, un danno che può verificarsi durante lo strangolamento. Il suo corpo è stato restituito anche con il cervello, gli occhi e la laringe rimossi».

Il Guardian sottolinea poi che Roshchyna «ha trascorso quasi nove mesi incarcerata nel centro di detenzione preventiva numero 2 della città di Taganrog, riconvertito in centro di detenzione per detenuti ucraini e identificato come uno dei peggiori luoghi di tortura e maltrattamenti. L'elenco delle sanzioni comprende alti funzionari del servizio penitenziario della regione di Rostov, dove era detenuto Roshchyna, tra cui il capo, Andrei Polyakov, il capo del carcere di custodia cautelare n. 2 di Taganrog, Aleksandr Shtoda, e i suoi vice Andrei Mikhailichenko e Andrei Sapitsky. I funzionari europei – conclude il giornale britannico - affermano che gli uomini sono responsabili della tortura e della morte di 15 detenuti nel carcere preventivo». (anc)

@fnsisocial
Internazionale
14 Nov 2025
Accuse di Mosca al Corriere della Sera, la Fnsi al fianco dei colleghi
Internazionale
30 Ott 2025
Ifj: «Combattere l'impunità per i crimini contro i giornalisti è una responsabilità universale»
Internazionale
07 Ott 2025
Spagna, l'Associazione dei Media presenta le sue conclusioni nella causa contro Meta
 Le altre news

Articoli correlati

Appuntamenti20 Nov 2025
Ifj, il 2 e 3 dicembre a Bari la riunione del Comitato esecutivo
Appuntamenti07 Nov 2025
'La stampa estera entri a Gaza!', il 12 novembre conferenza stampa a Roma
Premi e Concorsi03 Nov 2025
Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, annunciati i vincitori della XXII edizione
Istituzioni10 Ott 2025
Intelligenza artificiale, Mattarella a Tallinn: «Serve una governance internazionale»
Premi e Concorsi29 Set 2025
Premio Marco Luchetta, selezionati i finalisti della XXII edizione
Iniziative11 Set 2025
La Global Sumud Flotilla in partenza dalla Sicilia, 'Buon vento' dalla Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits