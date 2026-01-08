La home page di t24economia.it

30 Gen 2026

Toscana, Cristiano Meoni nuovo direttore di T24. Gli auguri di buon lavoro dell'Ast

Il collega, già direttore del Tirreno e delle Gazzette emiliane (Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara), uscito a novembre dal gruppo Sae, inizia lunedì 2 febbraio 2026 la nuova sfida professionale.

«Cristiano Meoni, già direttore del Tirreno e delle Gazzette emiliane (Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara), uscito a novembre dal gruppo Sae, da lunedì 2 febbraio 2026 sarà direttore responsabile di T24, giornale economico digitale della Toscana. Una svolta professionale per Meoni, dopo 36 anni di lavoro nei quotidiani cartacei. A lui il compito di strutturare un piano pluriennale che dia sostenibilità e stabilità al giornale». Ne dà notizia venerdì 30 gennaio 2026 sul proprio sito web l'Associazione Stampa Toscana.



T24 - spiega una nota - è una società editoriale sostenuta dal sistema confindustriale toscano e da alcune primarie aziende del territorio. Presidente della società è Alessandro Sordi. Alla guida della redazione Cristiano Meoni sarà affiancato dalla condirettrice Simona Bandino.



Al collega Meoni, il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana «rivolgono i complimenti e gli auguri per la nuova sfida professionale». (mf)