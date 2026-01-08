CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La home page di t24economia.it
Associazioni 30 Gen 2026

Toscana, Cristiano Meoni nuovo direttore di T24. Gli auguri di buon lavoro dell'Ast

Il collega, già direttore del Tirreno e delle Gazzette emiliane (Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara), uscito a novembre dal gruppo Sae, inizia lunedì 2 febbraio 2026 la nuova sfida professionale.

«Cristiano Meoni, già direttore del Tirreno e delle Gazzette emiliane (Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara), uscito a novembre dal gruppo Sae, da lunedì 2 febbraio 2026 sarà direttore responsabile di T24, giornale economico digitale della Toscana. Una svolta professionale per Meoni, dopo 36 anni di lavoro nei quotidiani cartacei. A lui il compito di strutturare un piano pluriennale che dia sostenibilità e stabilità al giornale». Ne dà notizia venerdì 30 gennaio 2026 sul proprio sito web l'Associazione Stampa Toscana.

T24 - spiega una nota - è una società editoriale sostenuta dal sistema confindustriale toscano e da alcune primarie aziende del territorio. Presidente della società è Alessandro Sordi. Alla guida della redazione Cristiano Meoni sarà affiancato dalla condirettrice Simona Bandino.

Al collega Meoni, il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana «rivolgono i complimenti e gli auguri per la nuova sfida professionale». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
30 Gen 2026
Aser: «Preoccupazione dopo segnalazioni sulle prove per la selezione di un giornalista all'Ausl Modena»
Associazioni
29 Gen 2026
La scuola di Conselice caccia un giornalista. Aser: «Pericolosa deriva autoritaria»
Associazioni
21 Gen 2026
Trapani, Assostampa: «Il Comune rispetti le norme sull'informazione pubblica»
 Le altre news

Articoli correlati

Uffici Stampa27 Gen 2026
Aosta, Asva: «Il Comune verso il concorso per l'ufficio stampa. Confronto positivo dopo l'esternalizzazione del servizio»
Editoria27 Gen 2026
Editoria, Barachini: «Anche nel 2026 misure mirate per edicole e futuro del settore»
Vertenze26 Gen 2026
Il Tirreno, il Cdr: «Sospeso lo stato di agitazione sugli inserti speciali». Ast: «Scelta condivisibile, ora cambio di passo dell'Azienda»
Anniversario26 Gen 2026
I giornalisti siciliani ricordano Mario Francese: iniziative a Palermo e Siracusa
Uffici Stampa21 Gen 2026
Aosta, Asva: «Preoccupazione per l’esternalizzazione del servizio di ufficio stampa del Comune»
Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits